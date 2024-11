Davidemaggio.it - Ballando con le Stelle 2024: Nina Zilli costretta al definitivo ritiro

Leggi su Davidemaggio.it

non ce l’ha fatta. La cantante si è vistaa ritirarsi dacon leanche nella puntata del ripescaggio, ultima occasione per i ‘fuoriusciti’ di tornare in gara. Una delle favorite alla vittoria finale, dunque, alza definitivamente bandiera bianca.Il ripescaggioLa puntata si apre con l’ultima occasione per gli eliminati di rientrare in gara. Ad aprire il ripescaggio è Alan Friedman, che con Giada Lini porta in scena lo showdance di A Chorus Line. Per Carolyn, il giornalista è migliorato perché “sei molto più sicuro”. Ivan poco entusiasta: “La prima parte l’hai camminata”. Selvaggia ironizza: “Si vede che in queste settimane hai pensato più a Donald e Kamala. Sei tornano giornalista”. Guillermo drastico: “Non basta per essere ripescato”. Alan incassa: “Sono onorato di essere stato a”.