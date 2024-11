Ilgiorno.it - Assalti alle aziende della logistica. Auto di traverso e chiodi, 7 arresti: "C’è un compleanno ma non vado"

Leggi su Ilgiorno.it

Un patto tra ucraini e moldavi. Un’anza per condividere know how criminali: i primi si occupavano di rubare le macchine da utilizzare per sbarrare le strade; i secondi pensavano ad assaltare le ditte diper razziarne i magazzini. Una saldatura che nel gergomalavita dell’Europa dell’Est viene definita "Strelka" . Ed è proprio questo il nome dell’operazione del Nucleo investigativo di via Moscova che si è chiusa martedì con l’arresto di sette dei dodici destinatari (tre ucraini, otto moldavi e un’italiana) dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Natalia Imarisio su richiesta dell’aggiunto Bruna Albertini e del pm Maria Cristina Ria. Nel corso delle perquisizioni, è stato sequestrato anche un fucile d’assalto. L’inchiesta dei carabinieri, guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio Rufino, è scattata il 5 gennaio 2022, quando è arrivata la notizia di un furto andato in scena il 28 dicembre 2021 alla Esprinet di Cambiago "per un bottino di dispositivi informatici del valore complessivo di oltre 110mila euro".