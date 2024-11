Movieplayer.it - Yellowstone, Luke Grimes condivide la sua reazione allo script dell'episodio finale: "Ero sconvolto"

Leggi su Movieplayer.it

, che interpreta Kayce Dutton inla sua emozionateala quinta stagioneo show. Se ila quinta stagione disi rivelerà essere ilconclusivoa serie - e questo è ancora un grande "se" - non saranno solo i fan del successo di Paramount Network di Taylor Sheridan a essere colpiti duramente, ma anche il cast., che interpreta Kayce Dutton fin dall'inizio, non voleva nemmeno aprire lo'ultimoprima di iniziare le riprese. "Voglio dire, è la fine - la finea fine. Non avevo idea di come la serie si sarebbe conclusa, e volevo conservare la lettura di quell'per l'ultimo secondo", ha detto l'attore .