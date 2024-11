Ilrestodelcarlino.it - Vele come pezzi d’arte:: "Prestate per un evento ma poi sono scomparse"

E’ giallo culturale a San Benedetto: quattrostoriche, autenticiappartenenti al maestro scultore Marcello Sgattoni,misteriosamente. Si tratta dirisalenti agli anni ’30-’50, simboli della tradizione marinara locale, il cui valore culturale e storico è davvero elevato e non ancora quantificatoi. "Mistate chieste queste quattroda due associazioni per una rappresentazione – racconta Sgattoni – e gliele hovolentieri. Tuttavia, giorni dopo l’, quando ho chiesto che mi venissero restituite, misentito rispondere che nessuno le trovava più". Questa dichiarazione ha fatto scattare l’allarme. Lenon erano semplici accessori: decorate con colori vivaci per essere ben visibili in mare, portavano in sé la memoria storica della pesca e della marineria locale.