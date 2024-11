Agi.it - Un operaio contaminato nell'ex sito di Casaccia. Sogin: "Non è stato un incidente nucleare"

Leggi su Agi.it

AGI - Un dipendente dell'exdi, vicino Roma, èdal plutonio. Le sue condizioni, secondo quanto riporta una nota dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza, non consentirebbero di "prefigurare conseguenze severe". L'Isin, subito dopo la contaminazione ha condotto una prima ispezione'impianto gestito da. I responsabili della struttura sono stati ascoltati a lungo per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali falle nel sistema di sicurezza. "Una seconda ispezione - spiegano dall'Isin - è stata già programmata e sarà effettuata nei prossimi giorni. Resta, naturalmente, l'esigenza di accertare quanto accaduto e come si è potuta verificare la contaminazione di un esponente del personale, che dovrebbe operare in piena sicurezza grazie ai dispositivi di protezione previsti dalle normative in materia".