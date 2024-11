Ilrestodelcarlino.it - Un musical per rielaborare il mito di Medusa

Esordirà l’11 dicembre, al Teatro delle Api, il– L’inganno degli dei’, una nuova produzione Made in Marche, con testi e musiche inediti che rielaborano ildie Perseo in una chiave sorprendente e originale. "Accogliamo con piacere nel nostro teatro questorealizzato da giovani artisti marchigiani – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella presentando l’evento – e siamo curiosi di assistere a una nuova scrittura per un tuffo nellalogia sulla figura di, conosciuta anche in epoca moderna". "Raramente ho partecipato in modo così viscerale alla nascita di una produzione – commenta Maja Matic –. L’idea di partire dalle Api è nata da un incontro con la consigliera Gioia Di Ridolfo che ha mostrato interesse ed entusiasmo. Poi, saremo a Grottammare e il 15 marzo al Teatro dell’Aquila di Fermo col coinvolgimento delle scuole".