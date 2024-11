Sport.quotidiano.net - Serie C. Alcione in forze. Pirola-Stabile ok

Un anticipo di lusso quello che si gioca questa sera (20.30), con l’che farà visita alla FeralpiSalò. Gli Orange arrivano da due vittorie convincenti contro Pergolettese e Pro Patria, mostrando una solidità che li rende una delle squadre più equilibrate del girone. "Il nostro segreto sono dieci animali che corrono - aveva dichiarato il tecnico Cusatis subito dopo l’ultima vittoria - Quando si perde la palla, tutti si mettono a disposizione". Tra i punti di forza dell’c’è il tandem d’attacco Palombi-Marconi, entrambi a segno nell’ultima giornata. In difesa, poi, c’è attesa per il possibile rientro dal primo minuto della coppia centrale, anche se, quando chiamati in causa, Ciappellano e Bertolotti hanno sempre risposto in modo più che positivo.(4-3-1-2): Bacchin; Dimarco,, Chierichetti; Bright, Bagatti, Bertoni; Invernizzi; Palombi, Marconi.