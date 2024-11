Gaeta.it - Scippo violento al Pigneto: donna trascinata in strada mentre viene derubata

Un episodio allarmante di criminalità ha colpito il quartieredi Roma, dove unaè stata vittima di unoin pieno giorno. L'aggressione, che ha portato a un grave infortunio, ha scatenato l'attenzione delle forze dell'ordine che hanno avviato un'indagine per rintracciare il responsabile. Le autorità si sono mobilitate velocemente per rispondere a questo atto di violenza che ha sollevato preoccupazioni tra i residenti della zona.La dinamica delloL'incidente è avvenuto intorno alle ore 13.30 di una giornata di fine agosto, quando unastava passeggiando per le strade delcamminava, è stata avvicinata da un uomo in sella a uno scooter bianco. Il ladro, senza scrupoli, si è sporto e ha afferrato la borsa della vittima, tentando di strappargliela con forza.