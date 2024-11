Iltempo.it - "Non è vero quello che dice il pm". Caso Cecchettin, Abbate spiazza tutti

L'omicidio di Giuliaha toccato le coscienze di. Per l'omicidio della ragazza, Filippo Turetta rischia ora l'ergastolo e c'è chi mette in evidenza che durante gli interrogatori ha sempre detto la verità. Se n'è parlato durante la puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 29 novembre su Rete4. "Sono in disaccordo con il pm e anche con Gino" Carmelosull'omicidio di Giulia#Quartogrado pic.twitter.com/n3awwV5lJc — Quarto Grado (@QuartoGrado) November 29, 2024 "Sono totalmente in disaccordo con le parole del pubblico ministero, con l'avvocato Gentile e anche con Gino. Dire che Turetta prende in giro è totalmente ingeneroso. Quando fa una progressione di dichiarazioni: si fa interrogare nella fase delle indagini preliminari e non ècheil pm perché nella nota della polizia tedesca c'è scritto che loro trovano la macchina nella corsia d'emergenza con questa persona che era nei pressi della colonnina di servizio e voleva chiamare la polizia italiana".