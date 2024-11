Laprimapagina.it - Napoli. Ragazza leccese di 28 anni morta nell’incendio divampato in un b&b in piazza Municipio

Tragedia in centro a. Unadi 28in un b&b in. L’allarme è scattato tra le 4 e le 5 del mattino, quando laera ancora deserta. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco e la polizia Scientifica.Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Tra le ipotesi più accreditate un corto circuito all’impianto o di un malfunzionamento di un elettrodomestico. Il corpo sarebbe stato trovato, già privo di vita, quando i pompieri sono entrati nell’appartamento per spegnere le fiamme. Il decesso sarebbe stato causato da asfissia.