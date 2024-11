Gaeta.it - L’Abruzzo tra eccellenze e sfide: il futuro dell’export nel settore chimico-farmaceutico

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersta vivendo una fase di crescita neldelle esportazioni, con particolare attenzione al comparto. Tuttavia, le inquietudini legate al protezionismo internazionale potrebbero compromettere la sua solidità. Questa tematica è emersa durante un recente incontro promosso dalla Banca d’Italia, nel contesto dell’iniziativa “In viaggio con la Banca d’Italia“, volta a favorire una maggiore consapevolezza finanziaria tra cittadini, imprese e istituzioni.Un’analisi sullo statoabruzzeseIl direttore della filiale aquilana di Bankitalia, Giuseppe Ortolani, ha delineato un quadro della situazione economica regionale, evidenziando la vivacità, in particolare nel. Ortolani ha messo in guardia sulla crescente minaccia del protezionismo, un fenomeno che potrebbe mettere in felici le esportazioni abruzzesi in mercati cruciali.