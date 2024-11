Ilrestodelcarlino.it - Jesi sfata il tabù di casa e finalmente vince

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

3 GIORGIONE 1 PARZIALI: 25-22 21-25 25-14 25-15 PIERALISI : Girini (L2), Cecconi (L1), Quarchioni 6, Marcelletti n.e., Paolucci 5, Peretti 6, Castellucci 11, Papagno n.e., Canuti 17, D’Amore n.e., Milletti 8, Moretto 15. All. Sabbatini AZIMUT GIORGIONE: Valente 1, Facchinato n.e., Coba 2, Rettore 1, Galbero 15, Tasholli, Baokrdaro (L2), Vendramini, Ganzer 5, Fantini (L1), Rizzo 19, Zamprogno. All. Busatto ARBITRI: Zunico e Amarisseto ilstagionale in campionato del Palatriccoli.la primalinga. Le ragazze di Sabbatini partono forte con il servizio armante nel primo set. Dopo la sconfitta nel secondo,reagisce bene chiudendo a proprio favore gli altri due parziali. E festeggiando così davanti ai propri tifosi. "è arrivata una vittorialinga che mancava da un po’ - attacca Laura Canuti, miglior realizzatrice della Pieralisi -.