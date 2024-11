Ilgiorno.it - Ircss San Gerardo, Pietro Invernizzi: “Qui i migliori clinici e scienziati. Troveremo le cure del futuro”

Monza – Nella realtà “soffro di vertigini e l’alpinismo non fa per me”, ma metaforicamente parlando “vado subito in cima”. Le “scalate“ sono nel suo curriculum.è il nuovo direttore scientifico dell’Irccs San. Alla guida del reparto di gastroenterologia e Centro per le malattie autoimmuni del fegato, professore all’università Bicocca e direttore del Dipartimento di medicina e chirurgia,ha iniziato una trentina d’anni fa in prima linea, al pronto soccorso del San Paolo di Milano. “Lo stipendio lo guadagnavo facendo guardie e turni – ricorda –, fino a 48 anni, quando sono arrivato a Monza con un concorso universitario”. Era il 2016. In tasca “un curriculum scientifico da ospedaliero”. Perché “per essere un bravo scienziato non serve avere un titolone, serve farlo.