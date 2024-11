Chiccheinformatiche.com - Fiorello, la visita di routine rivela la tragedia: “Sette masse tumorali”, sotto i ferri immediatamente | BUFALA

Recentemente, è circolata la notizia che Rosarioavrebbe scopertodurante unadi, collegando erroneamente questo evento ai vaccini anti-Covid. Questa affermazione è priva di fondamento e distorce fatti accaduti anni prima.La verità sull’intervento diNel 2015,ha raccontato di essere stato operato per la rimozione di un melanoma sulla schiena. Durante quella, il dermatologo ha scopertonei in una zona intima, che sono stati prontamente rimossi. Questo episodio è stato narrato dallo showman con la sua consueta ironia, ma risale a un periodo ben precedente alla pandemia e alla somministrazione dei vaccini anti-Covid.La distorsione dei fatti da parte dei movimenti No VaxNonostante l’episodio risalga al 2015, alcuni gruppi No Vax hanno ripreso la notizia nel 2024, presentandola come un evento recente e attribuendolo agli effetti dei vaccini anti-Covid.