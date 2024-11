Liberoquotidiano.it - Doping, ecco quando arriverà il verdetto su Sinner: un'altra mazzata sul nostro campione

Per il caso Clostebol, Janniknon sarà giudicato dal Tribunale arbitrale dello sport (Tas) prima dell'11 febbraio: l'attesa si fa sempre più lunga per il tennista numero uno al mondo, che nei mesi scorsi è stato trovato positivo a un farmaco vietato dal circuito. L'altoatesino si è difeso dicendo che la positività sarebbe stata il risultato di una contaminazione dopo un massaggio ricevuto dal fisioterapista. Quest'ultimo avrebbe messo una pomata a base di Clostebol su un dito ferito e poi avrebbe massaggiato il. Dì lì la contaminazione. Il Tas, che dovrà pronunciarsi sul ricorso della Wada (Agenzia internazionale anti) contro l'assoluzione dell'Itia (Agenzia internazionale per l'integrità del tennis), ha pubblicato la lista delle udienze in programma nelle prossime settimane.