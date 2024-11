Ilrestodelcarlino.it - Confabitare, convention nazionale. Le case tra presente e futuro. Bologna capitale del dibattito

delsulla casa. Per due giorni, oggi e domani, presso il Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency, avrà luogo ladi. Un appuntamento che vedràcome punto focale della disputasull’immobiliare. La giornata di oggi, aperta al pubblico, vedrà seduti al tavolo esperti nei campi tecnico, politico e sociale. L’apertura dei lavori è prevista per le 14 con l’intervento del presidentedi, Alberto Zanni, a cui seguiranno i senatori Marco Lisei, Roberto Rosso e Marco Lombardo, i deputati Monica Ciaburro e Andrea De Maria, e l’eurodeputato Stefano Cavedagna. Chiude la prima parte Luca Dondi di Nomisma. Dopo l’intervento di Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, via al convegno, ‘Riqualifichiamo: competenze, priorità e indirizzi per l’abitare’, che esplorerà le strategie per la revisione urbana.