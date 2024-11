Ilfattoquotidiano.it - 26enne trovata morta in strada a Miami mentre si trovava in viaggio di nozze: dopo due anni, la verità sulle cause

Stavano festeggiando la loro luna di miele ama l’epilogo è stato drammatico: la neosposa Aleksandra Leczycka, originaria di Siedlce, in Polonia, è statain una via della metropoli statunitense. Addosso non aveva contanti né gioielli. La notizia la danno i principali quotidiani polacchi. Inizialmente le autorità hanno sospettato che lae il marito fossero stati non solo derubati ma anche drogati. I fatti risalgono al 29 agosto 2022 ma solo ora si è arrivati alla: i neo sposi avevano assunto droghe psicoattive ed è probabile che la morte sia stata causata da overdose o da una grave reazione allergica alla sostanza. Poche ore prima della sua morte, Aleksandra aveva pubblicato foto in cui si godeva la spiaggia con un cocktail. Lei e il marito Dawid Leczycki si erano sposati il 6 agosto 2022.