Corrieretoscano.it - Traghetti con Capraia Isola, sindaco incontra prefetto e assessore regionale

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO –concon, incontro in prefettura a Livorno deldiLorenzo Renzi con ilGiancarlo Dionisi, l’ai trasporti Stefano Baccelli, rappresentanti di Toremar.L’incontro richiesto daldi, illustra in una nota la prefettura di Livorno, è stata convocato per affrontare le preoccupazioni espresse dalriguardo un possibile peggioramento del servizio di traghetto sulla tratta Livorno-, con particolare riferimento alla qualità della nave che potrebbe sostituire l’attuale mezzo in servizio.L’incontro “si è svolto nella piena disponibilità di tutte le parti ad esaminare, in primo luogo, le esigenze dei cittadini residenti nel Comune, interessati dalla tratta 1 Livorno –in tutto l’arco dell’anno, ed in secondo luogo, le necessarie misure per garantire anche la vocazione turistica del territorio, che è la prima risorsa per la vita della collettività dell’”.