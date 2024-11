Gaeta.it - Timothée Chalamet brilla nel ruolo di Bob Dylan in ‘A Complete Unknown’: anticipazioni e dettagli

Facebook WhatsAppTwitter Con l’uscita imminente del film ‘AUnknown‘, prevista per il 25 dicembre negli Stati Uniti e il 23 gennaio 2025 in Italia, gli appassionati della musica di Bobe del grande cinema possono già cominciare a pregustare un’opera che potrebbe segnare l’anno cinematografico.interpreta la gioventù diin un racconto che esplora i primi passi del musicista a New York negli anni ’60 e le sue interazioni con le icone della musica folk del tempo, portando sullo schermo una narrazione che unisce arte e vita personale.neldel giovane BobNella pellicola,veste i panni di un giovane Bob, appena diciannovenne quando si trasferisce a New York dal Minnesota nel 1961. Determinato e carico di talento, il giovane musicista inizia a costruire relazioni con le figure di spicco della scena musicale del Greenwich Village.