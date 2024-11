Selvaggia Lucarelli, Can Yaman e l’associazione benefica che fa serate in discoteca

Leggi su Open.online

L’attore turco Canha un’associazione che si chiama Canfor children. Una Onlus che, fa sapere oggisul Fatto, ha di fatto cessato le attività. A causa delle liti tra i soci fondatori. L’impegno era iniziato nel 2021 con la partnership del Policlinico Umberto I di Roma. E l’attore aveva vinto il “Premio Mede@” nel novembre 2023 per il suo impegno sociale. Ma aveva anche organizzato il Break the Wall Tour, un giro che coinvolgeva scuole, ospedali e discoteche. Forse inciampando anche lui in una situazione con missioni benefiche e scarsa trasparenza. A partire dalle donazioni della Onlus e dai cachet.Canfor childrenIl 17 aprile 2023va a Ragusa in una scuola a parlare dei percorsi evolutivi adolescenziali. Nel post Instagram dell’evento è documentato taggando Mercedes e Dolce e Gabbana, indicati come “partner tecnici”, come fosse uno shooting di lavoro.