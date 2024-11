Unlimitednews.it - Sciopero, Bombardieri “Grande giornata di democrazia, Salvini abbia più rispetto”

ROMA (ITALPRESS) – “Locontinua, saranno 50 piazze in tutta Italia e sarà unadi, di libertà, pacifica dove tante persone chiederanno al governo di fare più attenzione ad alcuni temi, tra questi quelli dei salari, c’è tanta gente che chiederà di fare di più sulla sicurezza sul lavoro e in manovra non ci sono interventi, di intervenire sulla sanità”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo, ad Agorà su Rai3. “Riempire 50 piazze è un impegno importante, io sarò a Napoli e Landini a Bologna, in tutte le piazze ci saranno segretari confederali e nazionali che chiuderanno i comizi”, spiega.“Adico che forse dovrebbe avere piùper un diritto costituzionale esercitato dalle persone che pagano e per le tante persone che domani saranno in piazza”, aggiungericordando al ministro delle Infrastrutture che “chi fapaga di tasca propria: so che perè complicato fare una relazione tra lavoro e busta paga, però chi fa la protesta non la fa solo per chi lavora.