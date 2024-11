Iodonna.it - Quando un problema di salute minaccia la vita dell'animale, la sua amica bipede intraprende un viaggio, intimo ed etologico. Per capire se il mondo degli umani abbia costretto il cane a rinunciare ad una parte di sé

Leggi su Iodonna.it

Mr. Beau – Amici veri si diventa è un film documentario in cui la regista, Claudia Tosi, mette in scena sé stessa. E la suaaccanto all’amato Golden Retriever Beau. Ma è anche il racconto di undi esplorazionea relazione uomo-, con il contributo di etologi, coach e allenatori esperti in emozionanti sport cinofili. Leggi anche ›tra i superpoteri del, per imparare a essere padroni migliori Claudia Tosi racconta laal fianco’amato “Mr. Beau”, tra etologi e terapisti di coppia. Il trailer del docIl film racconta l’evoluzionea storia d’amore tra Beau e la suaumana, Claudia. Una storia segnata da undi, cheladi Beau.