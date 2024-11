Ilgiorno.it - L’ambulatorio temporaneo. Esauriti i posti disponibili

Si deve aspettare anche due settimane per ottenere una visita medica nel nuovo Ambulatorio medicodi Lazzate, avviato da poco più di un mese per sopperire alla mancanza di sostituti per i medici di famiglia che hanno lasciato l’incarico all’interno dell’ambito. Con l’aumento dei casi di influenza stagionale, aumentano anche le segnalazioni di disagio per i pazienti che provano a prenotare una visita da uno dei medici a disposizione, a turno, nelmesso a disposizione dal Comune in Largo Martiti delle Foibe (sede Avis). L’Amt è la soluzione proposta da Ats Brianza per fornire assistenza ai pazienti rimasti senza medico di medicina generale a Lazzate e Misinto, dopo la cessazione quasi contemporanea di due medici operanti nei due comuni confinanti. Chi ha chiamato il numero unico di prenotazione 039-6657199 per chiedere un appuntamento con il medico, già dalla metà di novembre si è sentito rispondere che “Tutte letà di novembre a Lazzate sono finite“.