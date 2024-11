Lanazione.it - "ha fatto sparire i soldi"

Si muoveva tra l’Altotevere umbro e la Valtiberina toscana ed era riuscito a raggirare diverse famiglie, un broker che avrebbedecine di migliaia di euro in termini di risparmi. Nonostante la sua "reputazione" ha lasciato sul lastrico diversi clienti, anche tifernati, che hanno visto andare in fumo anni e anni di risparmi. Al centro della vicenda c’è un promotore finanziario residente in Toscana che però operava per conto di una compagnia bancario-assicurativa con base a Sansepolcro. Al momento, le famiglie e le aziende truffate sarebbero in totale una ventina, con la maggioranza di esse residenti nel territorio biturgense e il resto nella zona di Città di Castello. Alcuni fra i diretti interessati si sono rivolti a uno studio legale del capoluogo tifernate. Dai riscontri effettuati si tratterebbe di un raggiro da circa 75mila euro.