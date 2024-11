Ilrestodelcarlino.it - Gli ospiti del talk show. I talenti di Bol On Ice. E Mudingayi racconta: "Qui un affetto unico"

Grandi personalità sportive, cantautori bolognesi, tifosi avversari, e anche bambini: durante la puntata di ieri sera di Bar Carlino una carrellata diha animato il portico di via Saragozza. Il primo a raggiungere i microfoni della nostra diretta, con il giornalista Gianmarco Marchini, è stato Gaby: classe 1981, è stato uno dei calciatori-chiave del Bologna di Pioli e, dopo una lunghissima carriera in club importanti anche internazionali, adesso ha deciso di vivere proprio nella città felsinea: "Ho girato molto, ma l’che ho ricevuto a Bologna non l’ho mai trovato da nessun’altra parte. I tifosi mi hanno da subito fatto sentire bolognese, e ora qua sono a casa e ho intenzione di restare nel mondo del calcio: ho appena passato l’esame da procuratore". Dal calcio si è poi passati alla musica, con un ospite d’eccezione: il cantautore ed ex conduttore radiofonico Franz Campi, che, dopo aver improvvisato una strofa sulla Champions League, ha presentato il suo documentario ’Scusi, cos’ha fatto il Bologna?’: "È un progetto con tante voci, in cui rispondo alla domanda ‘Ma come si fa a diventare bolognesi?’.