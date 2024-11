Fast X la spiegazione del finale e del potente Cliffhanger

Leggi su Cinefilos.it

X, ladele delX si conclude con un grosso, e gli ultimi momenti preparano ciò che deve ancora venire in& Furious 11. La banda è tornata insieme inX, anche se trascorre la maggior parte del film separata. Il decimo capitolo del franchiseand Furious introduce un nuovo cattivo, tornando al passato diFive e portando il figlio di Hernan Reyes, Dante, alla ribalta dello spettacolo.La fine diX porta tradimenti, morte e situazioni pericolose per Dom e la sua famiglia. Letty e Cipher sono appena fuggiti dalla prigione del sito nero in Antartide, solo per essere recuperati da Gisele, che torna nel franchise didopo essere stata data per morta; l’aereo di Roman, Tej, Han e Ramsey viene abbattuto, Dom e il piccolo Brian si trovano su una diga in Portogallo che sta per esplodere, si scopre che Aimes ha sempre lavorato con Dante e Jakob sacrifica la sua vita affinché Dom possa salvare suo figlio.