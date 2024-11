Iltempo.it - Ennesimo calo delle temperature. Sottocorona: “Ora domina la nebbia, ma poi…”

Il mese di novembre è pronto ad andare in archivio. Che cosa c'è da attendersi sul fronte meteo dagli ultimi giorni? A fornire dei chiarimenti è il meteorologo di La7, Paolo, che si collega durante la puntata di Omnibus per un quadro del meteo: “Questa atmosfera die anche un po' di nuvole è una caratteristica di queste ore, perché il tempo è finora piuttosto stabile, è area stabile, significa aria ferma, questo facilita la formazionenebbie. Le grandi perturbazioni atlantiche restano al di fuori, l'Italia è ancora in una zona di alta pressione, quindi tempo stabile, tempo fermo, grigio, non tutto sole ovviamente, le nebbie ci sono un po' ovunque”. Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, giovedì 28 novembre, le eventuali precipitazioni sono sempre quelle debolissime, quindi cielo un po' grigio che può dare qualche pioviggine, ma in molti casi nemmeno le dà, qualche schiarita al sud.