Aumento Canone Rai 2025: torna a 90 euro, ecco come pagarlo ed esonerarsi

Roma - A partire dal, l’importo delRai tornerà a 90, mettendo fine al taglio temporaneo deciso nel 2024. Nonostante gli sforzi della Lega, guidata da Matteo Salvini, per mantenere l'aliquota ridotta a 70, la proposta è stata respinta dalla maggioranza, con Forza Italia che ha votato contro il taglio, ritenendo che ridurre ilsarebbe dannoso per il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo incremento avrà un impatto sulle tasche degli italiani, con uncomplessivo delle spese che si aggira tra i 420 e i 430 milioni diall’anno, secondo le stime del Codacons.funziona ilRai nelIlRai è una tassa annuale obbligatoria per chi possiede apparecchi atti a ricevere radioaudizioni televisive. La legge stabilisce che chiunque possieda una televisione o un smartphone con cui può fruire dei programmi Rai deve pagare questa imposta, che viene addebitata direttamente sulla bolletta dell'elettricità.