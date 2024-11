Quotidiano.net - Ucraina, la Corea del Nord amplia lo ‘Stabilimento 11 Febbraio’. “Fornirà a Mosca più missili KN-23 e KN-24”

Roma, 27 novembre 2024 - Per ini è Io 'Stabilimento 11 Febbraio', per gli ucraini sta diventando una fabbrica di morte per via deidi Pyongyang prodotti lì e lanciati contro l'dalla Russia e che hanno già fatto almeno 28 vittime e 213 feriti. La cattiva notizia per Kiev è che il leaderno Kim Jong-un, che ha visitato l'impianto più volte, ha deciso dirlo per poter fornire piùall'alleato Putin. Immagini satellitari La notizia rilanciata da vari media, tra tutti la Cnn, è più di un'ipotesi e si basa su immagini satellitari. La ricerca del James Martin Center for Nonproliferation Studies del Middlebury Institute of International Studies, un think tank con sede negli Stati Uniti, le fotografie scattate dai limiti dell'atmosfera mostrano chiaramente che Pyongyang sta 'allargando' lo stabilimento situato nella città di Hamhung.