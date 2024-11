Lapresse.it - Ucraina, Elon Musk contro Biden: “Non va bene” dare altri soldi a Kiev

Leggi su Lapresse.it

Dagli Stati Uniti ancora supporto all’. Secondo alcuni media, tra i quali il The Kiyv Independent,avrebbe chiesto24 miliardi al Congresso Usa per supportare. Ed è l’occasione per un nuovo straha infatti criticato il presidente degli Stati Uniti Joe. Sotto un post su X che riportava la notizia, il ceo di Tesla e Space X, presto membro dell’amministrazione guidata da Donald Trump, ha scritto: “Non va“.