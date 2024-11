Gaeta.it - Traffico paralizzato a Roma: una Smart in divieto di sosta ferma gli autobus in centro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio dicaotico ha colpito ildi, dove unaparcheggiata indebitamente ha generato gravi disagi alla circolazione. La situazione si è verificata in piazza Esedra, durante l’orario di punta, causando non solo il blocco di unma anche lunghe code su strade già congestionate. Questo incidente evidenzia come piccoli comportamenti, come il parcheggio indi, possano avere conseguenze disastrose sulurbano, mettendo a dura prova la già difficile gestione della mobilità nella capitale italiana.L’incidente nel dettaglio: come unaha bloccato ilL’episodio si è svolto in un’ora di alta affluenza, quando glie le automobili affollano le strade delcittà. La, ordinariamente considerata un veicolo compatto e agile, si è trasformata in un ostacolo ingombrante quando è stata lasciata invietata.