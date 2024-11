Zonawrestling.net - TNA: Ecco la firma degli Hardy Boyz

Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi: gli, attuali campioni di coppia in TNA, da mesi stavano lavorando per la compagnia senza un contratto ufficiale. Una situazione non ottimale, sicuramente, in cui però la TNA si riteneva al sicuro, fidandosi ciecamente dei due e della loro etica. Ma evidentemente, le recenti performance hanno convinto la federazione a mettere nero su bianco il rapporto con le due leggende del wrestling.“Crediamo molto nella TNA”Nella giornata di oggi infatti la TNA ha confermato di aver messo sotto contratto Matt e Jeff, senza svelare però ulteriori dettagli. I due, che a Bound for Glory hanno vinto le cinture di coppia sconfiggendo The System e gli ABC in un Full Metal Mahyem Match, resteranno quindi in TNA per il prossimo futuro. La notizia è stata svelata in anteprima da Sports Illustrated, con Steven Muelhausen che ha intervistato Mattper The Takeover.