Gaeta.it - Strategia nazionale sull’idrogeno: il piano del governo per un futuro sostenibile

Ladelitaliano, sviluppata grazie al lavoro del gruppo guidato dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, è finalmente pronta. Questoinclude tre scenari di diffusione dell'idrogeno, un elemento fondamentale per la decarbonizzazione del Paese. Il documento rappresenta uno sforzo mirato a creare un mercato dell'idrogeno funzionante e a ridurre il divario di prezzo tra l'idrogeno "green" e quelli di altre tipologie, come l'idrogeno "grigio" e "blu", che continuano a gravare sui costi energetici.Il percorso verso la produzione di idrogenoIlsi articola su un percorso triennale diviso in tre fasi: breve, medio e lungo termine. La prima fase, che si estende fino al 2030, si concentra soprattutto sull'implementazione di progetti di produzione di idrogeno, finanziati attraverso il Pnrr .