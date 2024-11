Ilrestodelcarlino.it - Sospiro di sollievo Samb. Nessuna lesione per Orsini

Distorsione alla caviglia sinistra ma soprattutto. Questo l’esito degli accertamenti cui il portiere Tommasoè stato sottoposto ieri mattina. Insomma la situazione sembra migliore di quanto si prospettava all’uscita dal campo a Sora. La caviglia si è sgonfiata molto ma bisognerà vedere l’evoluzione dell’infortunio nei prossimi giorni. Intantosi sottoporrà a tutte le cure richieste e quindi il classe 2006 potrebbe nutrire qualche piccola speranza di poter recuperare per la partita di domenica al Riviera delle Palme contro il Teramo nel caso in cui dovesse riuscire a disputare il test con la juniores in programma domani. Lo staff medico rossoblù comunque frena su facili entusiasmi. Se non ce la dovesse fare a difendere ancora una volta la porta dellasarà il 2004 Emanuele Semprini grande protagonista a Sora per avere parato il rigore del possibile pareggio.