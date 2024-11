Ilfattoquotidiano.it - “Salta da un letto all’altro”, Ilaria querela Barbara e scoppia la lite a Uomini e Donne: “Anche se fossi una poco di buono non puoi venire a dirmelo”

Volano stracci maquerele a. Nella puntata di lunedì 25 novembre, tornata in studio con Vincenzo dopo aver trascorso un weekend “di prova”, conferma l’intenzione di voler uscire dal programma insieme a lui, ma prima c’è tempo per un ultimo confronto conDe Santi, nelle scorse settimane sedotta e abbandonata proprio dal cavaliere., in particolare, rivela di averto la dama per alcune frasi ricevute dalla rivale.Maria De Filippi prova a far cambiare idea alla donna: “Possiamo evitare lacon? Guarda che finirà con l’archiviazione, con tu che paghi un avvocato, con lei che paga un avvocato e intasate i tribunali”. Lei però non vuole sentire ragioni: “No” replica in maniera secca. Tina Cipollari si inserisce a gamba tesa: “Sei ridicola, ma ti pare che un tribunale si debba occupare di una scemenza del genere?”.