Liberoquotidiano.it - Postepay presenta 'Road to Connect' al Salone Pagamenti di Milano

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 27 nov. -(Adnkronos) - In collaborazione con TgPoste.it, società del Gruppo Poste Italiane leader deidigitali in Italia e dell'e-commerce,aldeidila “to”, il suo percorso evolutivo per valorizzare la connessione tra i servizi-chiave del suo ecosistema digitale iniziato con il lancio di, l'offerta che unisce le funzionalità della cartaEvolution, con l'offerta di telefonia PosteMobile. Con oltre 30 milioni di carte emesse (di cui 1,2 milioni die circa 10 milioni diEvolution) e con 13,1 milioni di digital wallet e transazioni per un valore di 63 miliardi di euro (cui 20 miliardi di euro nel mercato e-commerce),è il principale Istituto di Moneta Elettronica ibrido d'Italia.