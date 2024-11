.com - Nuove aliquote Irpef 2025: chi ci guadagna e chi ci perde?

La riformaprevista per ilintroduce modifiche significative al sistema di tassazione italiano, con l’obiettivo dichiarato di semplificare lee incentivare i redditi medio-bassi. Tuttavia, un’analisi più approfondita rivela che l’impatto potrebbe non essere uniforme, con alcune fasce di reddito che rischiano di essere penalizzate.Nuova Struttura delleSecondo la Legge di Bilancio, lerimarranno strutturate in tre scaglioni principali:23% per redditi fino a 28.000 euro;35% per redditi tra 28.001 e 50.000 euro (possibile riduzione al 33% ed estensione fino a 60.000 euro);43% per redditi superiori a 50.000 euro.Se approvata, questa revisione sposterà una parte del carico fiscale dai redditi medi a quelli alti, grazie alla riduzione del secondo scaglione dal 35% al 33%.