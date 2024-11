Gaeta.it - Napoli: provvedimenti per violenza contro il personale sanitario, aumentano le misure di sicurezza

Un recente intervento del Questore diha evidenziato la crescente preoccupazione per ladel. Quattro avvisi orali sono stati emessi nei confronti di individui coinvolti in aggressioni e minacce, segnando un passo significativo nella lottaatti diin ambito ospedaliero. Questesono parte delle continue iniziative destinate a tutelare la salute dei lavoratori nel settore.Aggressioni all'ospedale veterinario: due arrestiNell'ottobre dell'anno scorso, due dei soggetti sotto osservazione sono stati arrestati dopo un episodio violento che ha avuto luogo all'interno dell'ospedale veterinario dell'Università Federico II, posizionato in via Federico Delpino. L'incidente era avvenuto in un contesto di forte tensione, dovuta alla morte di un animale.