Milla Magee, la Miss Inghilterra 'sui generis': "Bullizzata per il mio fisico. Porto avanti la campagna per la rianimazione cardio-polmonare e il Principe William mi sostiene"

Un vulcano di energia e di positività, portavoce di una importantesul CPR (, nota anche più semplicemente come massaggio cardiaco). Il suo nome è, classe 2000 ed è(la prima “plus size”) in carica. FQMagazine l’ha incontrata a Roma: lei ha raccontato la responsabilità che sente da quando riveste questo ruolo prestigioso. Non solo. Ha parlato anche dei valori per i quali ha sempre combattuto, già da prima della notorietà, del supdele infine di cosa la lega agli Oasis.Che bambina era?Sono cresciuta a Londra ma poi mi sono trasferita in Cornovaglia. Non ero la tipica ragazza di città, a me piaceva la natura. Spesso ho affrontato delle difficoltà, ho imparato a sentirmi veramente me stessa quando ho iniziato a fare surf.