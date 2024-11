Ilgiorno.it - Enrico Rava e l'Artchipel Orchestra al teatro De Silva di Rho: info e biglietti

RHO – Gradito ritorno, sabato 30 novembre, alcivico Roberto dedi Rho per l'diretta da Ferdinando Faraò. Il concerto "The meeting" aprirà la Stagione Musica delrhodense e quest'anno porterà sul palco anche, triestino di nascita, jazzista italiano conosciuto ed apprezzato a livello internazionale. L’è da più di un decennio una delle realtà più creative e più interessanti del panorama jazzistico contemporaneo italiano. Pluripremiata, vincitrice di ben quattro edizioni del referendum “Top Jazz” come “Migliore formazione dell'anno”, spesso viene indicata come una poderosa macchina da musica il cui centro di gravità è l’ensemble nella sua interezza. Vanta prestigiose collaborazioni con ospiti internazionali e sarà proprio 'l’incontro' il tema centrale proposto quest’anno alDe, con la straordinaria partecipazione di, dotato di una poetica e di una sonorità lirica assolutamente uniche.