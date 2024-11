Thesocialpost.it - Dramma nello sport, la giovane stella morta nel giorno del suo 19esimo compleanno

La tragica e prematura scomparsa delciclista belga Tuur Hancke, nato nel 2005, è avvenuta il 25 novembre,che avrebbe segnato il suo diciannovesimo. La sua morte ha scosso profondamente il mondo del ciclismo giovanile, suscitando inquietudine sui motivi del decesso. “Si era allontanato da allenamenti, competizioni e studio il mese precedente. Troppe pressioni da affrontare”.Leggi anche: Uomo trovato morto nelle campagne del SalernitanoIl 25 novembre, Tuur Hancke è venuto a mancare, in coincidenza con ildel suo diciannovesimo, generando grande commozione nel panorama ciclistico belga e oltre. Considerato unaemergente delle corse su strada, dal 2022 era parte della The Lead Out Cycling Academy, un’importante squadra giovanile belga che conta oltre 200 ciclisti in formazione.