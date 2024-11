Del Piero sulla presidenza in Figc | Nessuno mi ha chiesto di candidarmi ma non dico di no Non sarò l’anti Gravina

Leggi su Open.online

Se Alessandro Delsarà candidato alladella, lo sarà con il più ampio sostegno possibile. Non certo come figura anti, che ora ricopre quel ruolo. Lo ha spiegato l’ex calciatore stesso, ai microfoni di Sky Sport, poco prima della sfida in champions della Juventus contro l’Aston Villa. Per ora non è arrivato nessun invito, assicura il campione bianconero. Ma la sua disponibilità dev’essere stata già sondata perché è lui stesso ad ammettere che non si tirerebbe indietro. Purché appunto tutte o quasi le componenti della Federazioni si mettano d’accordo sul suo nome. «Nessuna componente dellami hadi ricoprire questo ruolo», ha spiegato Del, «una iniziativa simile va affrontata con uno spirito di squadra, con atteggiamento diverso. Deve esserci una squadra per un progetto simile, un uomo o una donna non cambiano da soli la realtà».