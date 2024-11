Cityrumors.it - Dalla Spagna al Punjab scalzo e pregando, lascia la Moto Gp per trovare Dio

Correva insieme a Valentino Rossi e Marc Marquez è il figlio d’arte di un grandissimo campione ma ha deciso di cambiare vitaUna storia che fa riflettere, che fa pensare e che la vita riserva sempre sorprese anche quando si pensa di avere tutto il mondo in mano. E un talento incredibile, come l’essere nato per correre, poi però quando passa tutto davanti, forse anche la stessa vita tutto passa in secondo piano. E si cambia direzione. Tutto.allaGp perDio (Ansa Foto) Cityrumors.itE’ quello che è capitato ad Axel Pons, il figlio di Sito Pons, una leggenda delciclismo, con due campionati del mondo sulle spalle e una carriera da fare invidia. Forse può anche essere stato questo per Axel, avere dietro le spalle un papà ingombrante e che bisognava emulare in tutto e per tutto.