Iodonna.it - Da "Jingle Bells" ai "The Ramones", da "A Natale puoi "a "All I want for Christmas"

Leggi su Iodonna.it

È arrivato quel periodo dell’anno in cui Mariah Carey e Michael Bublé vengono scongelati dai freezer per invadere le radio con le loro canzoni di. Ma le scelte sul tema sono infinite. C’è chi ha la lacrima facile fin dalla prima strofa So this ise chi riscopre i testi canonici per prepararsi con un pizzico di ottimismo in più. E chi ha voglia di conoscere canzoni didai messaggi meno banali, quasi irriverenti. Già pensate al? Mariah Carey ferma tutto: «Ancora no! Mi mettono sempre fretta» X Leggi anche › Mariah Carey, 3 guinness dei primati per la sua All IforIs You Ma resistere, o sapere evitare, Laste All Iforis you è difficile.