Al MAXXI di Roma, la mostra Memorabile. Ipermoda. Il sogno vestito

aldi, curata da Maria Luisa Frisa, non è solo una: è un manifesto che interroga il presente, è un poema visivo che si snoda tra le pieghe della contemporaneità, dove moda e filosofia si incontrano per raccontare il nostro tempo e forse quello a venire. Abiti, accessori, immagini, video: ogni elemento esposto diventa una traccia di quel biuniversale di rendereciò che indossiamo, trasformando il quotidiano in eccezionale. Come scriveva Walter Benjamin, «gli oggetti che scegliamo non sono mai solo oggetti, ma portatori di memorie, desideri, epifanie di un passato e presagi di un futuro». Il vestire e i suoi feticci, qui, non si limitano a essere ornamenti estetici, ma diventano “iperoggetto” nel senso suggerito dal filosofo inglese Timothy Morton, ovvero entità così complesse e interconnesse da trascendere spazio e tempo, rivelandosi al contempo familiari e perturbanti.