Tutti gli effetti dei dazi di Trump per Messico, Canada e Cina

“Il 20 gennaio, come uno dei miei molti primi ordini esecutivi, firmeròi documenti necessari per chiedere ale aldel 25% sui prodotti che entrino negli Stati Uniti, e le sue ridicole Frontiere Aperte”.Con questo messaggio il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, ha annunciato sulla piattaforma Truth Social nuove imposte per i Paesi con cui fino ad ora c’è stato un Trattato di Libero Commercio. Ugualmente, il magnate repubblicano ha avvertito che imporrà una tassa aggiuntiva del 10% ai prodotti provenienti dalla. Queste misure, dunque, andranno a colpire le operazioni con i tre principali soci commerciali degli Usa.La stretta suiè stata una delle promesse elettorali di. Aveva già anticipato l’intenzione di imporre questa nuova imposta alla merce arrivata dale dallo scorso 4 novembre.