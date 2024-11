Ilgiorno.it - San Leonardo da Porto Maurizio: vita e devozione del santo

SandaOggi, 26 novembre 2024, la Chiesa Cattolica celebra Sanda, unnoto per il suo ardente impegno nella predicazione e nella promozione dellaalla Via Crucis. Nato il 20 dicembre 1676 a, oggi parte di Imperia, Sanè diventato un'icona di fervore religioso e dedizione missionaria. Lae la santità di SanSannacque in una famiglia benestante e ricevette un'educazione formale presso i Gesuiti. Tuttavia, la suaprese una svolta decisiva quando decise di entrare nell'Ordine dei Frati Minori Riformati, una branca dell'ordine francescano. Dopo l'ordinazione sacerdotale, dedicò la suaalla predicazione itinerante, viaggiando attraverso l'Italia per diffondere il messaggio del Vangelo.