Lettera43.it - Media arabi: «Biden e Macron pronti ad annunciare la tregua in Libano»

Leggi su Lettera43.it

Per il cessate il fuoco tra Hezbollah ed Israele insembrerebbe ormai questione di ore. Secondo i, Joeed Emmanueldovrebbero annunciarne i dettagli martedì 26 novembre. La riunione del gabinetto di sicurezza politica per approvare l’accordo è stata convocata nel pomeriggio e ai ministri è stato chiesto di mettere in conto un impegno fino alle 9 di sera, dato che la discussione è impegnativa. Anche perché il premier israeliano Benyamin Netanyahu non avrebbe gradito le notizie pubblicate dal saudita al Sharq al Awast secondo cui saranno Washington e Parigi a intestarsi il successo diplomatico, prima ancora che Israele apponga la firma sul protocollo.Cosa prevede laStando a quanto è trapelato, l’intesa prevede che lo Stato ebraico si ritiri dalmeridionale entro 60 giorni.