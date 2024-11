Formiche.net - Kim vuole più missili. Cosa mostrano le immagini satellitari

Un’analisi basata suha rivelato che la Corea del Nord sta ampliando un importante complesso per la produzione diche, in base alle fonti disponibili, sono stati inviati da Pyongyang a Mosca per essere utilizzati all’interno del conflitto ucraino.A dimostrarlo sono alcunerisalenti ad inizio ottobre, catturate dai dispositivi dell’azienda Planet Labs, che raffigurano il complesso Ryongsong (che si trova nei pressi della città di Hamhung, la seconda più grande del paese), e in particolare la componente del complesso come nota “Fabbrica 11 Febbraio”. Dalle, analizzate dagli esperti del James Martin Center for Nonproliferation Studies (Cns) del Middlebury Institute of International Studies e della società sudcoreana SI Analytics, si evince la costruzione di un nuovo edificio per l’assemblaggio die di una struttura abitativa per i lavoratori del complesso.