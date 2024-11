Oasport.it - Jannik Sinner e il possibile derby con Matteo Berrettini agli Australian Open: il primo turno da evitare

Leggi su Oasport.it

La stagione del grande tennis è nei fatti terminata (anche se durante questa settimana si disputeranno gli ultimi quattro tornei del circuito Challenger) e il ranking ATP maturato al termine dell’annata agonistica servirà nei fatti a determinare quali saranno le trentadue teste di serie, ilSlam della prossima annata agonistica che andrà in scena dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne.si presenterà all’appuntamento da numero 1 del mondo con il chiaro intento di difendere il titolo.Il fuoriclasse altoatesino, che nel 2024 è stato capace di vincere anche USe ATP Finals (oltre alla Coppa Davis e a tre Masters 1000), sarà tra i grandi favoriti della vigilia e ha tutte le carte in regola per rendersi protagonista di un bis in terra oceanica, ma il cammino potrebbe rivelarsi decisamente ostico.